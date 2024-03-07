Çankırı\'da Kadın Oto Yıkamacı İşletmesi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Merve Soyçeken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle başladığı ve genellikle "erkek işi" olarak görülen oto yıkama hizmetini severek sürdürüyor.
Evli ve 2 çocuk annesi Soyçeken, ilçe sanayi sitesinde halı yıkama işi yapan eşine ve aile ekonomisine destek vermek amacıyla bir iş kurmaya karar verdi.
Eşinin çalıştığı halı yıkama dükkanının yan tarafının boş olması üzerine Soyçeken, burada oto yıkama hizmeti veren dükkan açmaya karar verdi.
KOSGEB'in kuruluş ve KOBİ finansman desteklerinden yararlanarak 9 ay önce iş yerini açan Soyçeken, AA muhabirine, daha önce ev hanımı olduğunu, eşiyle karar alarak bu işe girdiğini söyledi.
Eşiyle yan yana çalıştıklarını, zaman zaman birbirlerine yardım ettiklerini anlatan Soyçeken, "Görenler şaşırıyor tabii, ilk defa kadın oto yıkamacı gördüklerini söylüyorlar. Temizlik işi zaten kadın işi. Müşteriler genelde hizmetimizden memnun." dedi.
İki çocuğu olduğunu hem çocuklarına vakit ayırdığını hem de işlerini yürüttüğünü belirten Soyçeken, "Hem evde çocuklar hem burası derken biraz zor oluyor ama eşimle yapıyoruz. Oto yıkama sadece erkek işi değil. Bütün kadınlarımız bunu yapabilir. Genellikle ilçe sakinlerinden tebrik alıyorum. 'Kadından da oto yıkamacı mı olur?' diye dalga geçenler de oluyor ama ben kendime güvendiğim için yapıyorum." ifadelerini kullandı.
İlçe sakinlerinden Selami Soysal da Soyçeken'in hizmetinden çok memnun kaldığını vurgulayarak, "Araçlara kadın eli değdiği belli oluyor. Arabayı tertemiz yapıyor, hiç leke bırakmıyor." diye konuştu.
Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sekreteri Bayram Doğan da Soyçeken'in açtığı oto yıkama işletmesinin ilçedeki kadın sürücülerin de takdirini topladığını dile getirerek, "Esnaf odasında olduğumuz için biz de duyuyoruz, bayan yıkamacı olduğundan çok memnun kalıyorlar. Özellikle kadın sürücülerimiz çok sevindi. Rahatlıkla gelip sohbet ediyorlar. Kadının yıkaması biraz daha iyi oluyor. Koltukları, kapıları her yeri daha özenli oluyor." dedi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Kadın Oto Yıkamacı İşletmesi - Son Dakika
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