Çankırı'da Karla Mücadele

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Çankırı'da, İl Özel İdaresi ekiplerince son bir haftada toplamda 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı grup yolları ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince Atkaracalar ilçesinde 1 grup ve 1 münferit yolda 20 kilometrelik alanda, Çerkeş ilçesinde 3 grup ve 10 münferit yolda 110 kilometrelik alanda, Ilgaz- Çatak köy yolu 10 kilometrelik alanda iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yapıldı.

Bölgede bugün itibariyle kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.