Çankırı'da Kent Meydanı Açılışı ve Gençlik Konseri

19.05.2026 00:48
Çankırı'da yeni Kent Meydanı açıldı, 19 Mayıs'a özel Gençlik Konseri düzenlendi.

Çankırı'da Kent Meydanı açılışı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Konseri" düzenlendi.

Çankırı Belediyesi tarafından 24 bin metrekarelik kullanım alanı, 400 araçlık otoparkı, 41 iş yeri, 30 bin kişilik toplanma alanı ve 13 bin kişilik sığınma alanı olan, toplam 388 milyon lira bütçeyle yapılan Kent Meydanı tamamlandı.

Kent Meydanı'nın açılışı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Konseri"nde konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı'da sadece binalar, yollar, parklar yapmadıklarını, şehrin sosyal hayatını da canlandırdıklarını söyledi.

Tuz mağarası başta olmak üzere Çankırı'nın tarihi ve kültürel değerlerini öne çıkararak turizmi hareketlendirdiklerini ve kent ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Esen, "Sponsorlarımızın destekleriyle bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Tuzfest başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz farklı etkinliklerde binlerce vatandaşımızı birbirinden değerli ünlü sanatçılarımızla buluşturduk. Çankırı uzun yıllardan sonra festival coşkusunu yaşamaya başladı. Bayram vesilesiyle bugün meydanımızı dolduran tüm hemşehrilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum." diye konuştu.

Bu gece Çankırı'ya yakışan unutulmayacak bir 19 Mayıs akşamı yaşatacaklarını dile getiren Esen, "Bugün gençlerimizin neşesini, birlik beraberliğimizi, Çankırı'nın milletimizin geleceğine olan inancını birlikte kutluyoruz. Değerli hemşehrilerim, Çankırı Belediyesi olarak şehrin ruhunu güçlendirecek işler üretmeye gayret ediyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz kent meydanı da bu anlayışın eseridir. Son dönemde birçok etkinliğimizi sizlerin katılımıyla bu meydanda gerçekleştirdik. Bu yüzden bir yanda Türk milletinin bağımsızlık meşalesinde yeniden yaktığı 19 Mayıs coşkusunu yaşarken diğer yanda Çankırı halkı olarak yıllardır hayalini kurduğumuz kent meydanımızın ilk resmi törenini gerçekleştirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Serkan Nişancı ile Eypio sahne aldı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 01:49:45. #7.13#
