Çankırı'da 'Narkotik Polisi Anne' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Çankırı'da 'Narkotik Polisi Anne' Projesi Tanıtıldı

Çankırı'da annelere uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak için proje sunumu yapıldı.

04.12.2024 19:47
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Çankırı'da annelerin duyarlılığından faydalanarak farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" proje sunumu gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında sunum gerçekleştiren polis memuru Fatih Sevinç, annelerle işbirliği içerisinde, çocuklar ve gençlerde uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dışarıda sahada polisin görev yaptığını, evlerde ise anne ve babalardan çocuklarını gözetmelerini ve kontrol etmeleri gerektiğini aktaran Sevinç, çocuklarında olan değişiklikleri kendilerine iletmelerini istedi.

Programda, İçişleri Bakanlığının akıllı telefonlarda olan uyuşturucu ihbarı için tasarlanan ve kişisel gizlilik çerçevesinde uygulanan "UYUMA" uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Sıla Duran da ergenlik dönemi ve bağımlılıktan korunma yolları ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Dolandırıcılık ile güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konusunda da katılımcılara bilgi verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Narkotik, Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da 'Narkotik Polisi Anne' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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