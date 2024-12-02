Çankırı\'da Otomobil Yangını

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Çankırı'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'dan Sakarya'ya gitmek üzere D-100 kara yolunda seyreden Salih G. yönetimindeki 35 UH 205 plakalı otomobilin Çerkeş'te motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araçta bulunanlar yara almazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.