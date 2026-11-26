Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi yerleşkesinde yapılması planlanan yaklaşık 600 kişilik caminin temeli törenle atıldı.

İl Müftülüğü koordinesinde, Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek caminin temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Hüseyin Çakırtaş, törende yaptığı konuşmada, camilerin ve mescitlerin insanların eşit şekilde Allah'ın huzuruna çıkarak kulluk vazifelerini yerine getirdikleri mekanlar olduğunu söyledi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Çakırtaş, hayırseverlerin katkılarıyla ibadethanenin kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Çakırtaş, caminin merkezde görev yapan polislerin yanı sıra eğitim için gelenlerin de ibadetlerini rahatlıkla yapabilmelerine imkan sağlayacağını belirtti.

İl Müftüsü Mehmet Şahin de kulluk vazifesinin yerine getirileceği en güzel mekanların camiler olduğunu ifade etti.

Caminin fiziki özelliklerine ilişkin bilgi veren Şahin, "Camimiz 500 metrekare civarında, 550-600 kişilik kapasitesinde olacak." dedi.

Şahin, caminin yanı sıra şadırvan, tuvalet, okuma salonu ve misafirlerin ağırlanabileceği bir alanın da yapılacağını kaydetti.

Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir ise merkezin görevleri ve çalışma usulünün yanı sıra yerli ve yabancı öğrenci ile kursiyerlerin bulunması nedeniyle uzun süredir yerleşkede camiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

İl Müftülüğü öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle caminin temelini attıklarını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Bugün harcını atacağımız camimizin minaresinden tevhid, tekbir ve şahadetin yükseleceği günleri heyecanla bekliyoruz. Rabbimiz burada yapılan ibadetleri ilahi dergahında kabul eylesin."

Konuşmaların ardından dua edilerek caminin temeli atıldı.

Törene, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Bozkurt, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, kurum müdürleri, hayırseverler ve özel harekat polisleri katıldı.