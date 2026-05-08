Çankırı\'da Polis Akademisi Konseri

08.05.2026 22:59
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde polis memurları, müzik ve folklor gösterisi ile konser düzenledi.

Çankırı'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü tarafından konser düzenlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeki programın açılışında konuşan Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Çankırı'da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kulaklarda bırakacakları hoş bir sedanın kendileri için en büyük mutluluk olduğunu dile getiren İnal, "Bugün akşam sahneye çıkacak her arkadaşım, enstrüman çalanlar, folklor gösterisinde bulunan arkadaşlarımız, vokaller ve bütün sazların hepsi emniyet teşkilatında polis memuru olarak görev yapan arkadaşlarım. Pek çok uluslararası festivale, pek çok konsere iştirak ettiler. Ama bu güzel akşamda Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, bozkırda açan bu çiçeğin olduğu yerde konser vermek bizim için çok manalı." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş da Çankırı'da öğrencisiyle, kamu görevlisiyle, polisiyle, askeriyle, öğrencisiyle, vatandaşıyla güzel bir ambiyansı birlikte yaşadıklarını belirterek, "Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak tabii ki ilk hedefimiz eğitim öğretim fakat eğitim öğretimin yanında toplumsal katkı anlamında, mutluluk iklimini oluşturma anlamında da bu tür sosyal faaliyetlerde, kültürel etkinliklerde bir arada olmanın çok büyük önemi var. Üniversite olarak bunu önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şarkılar, türküler söylendi, kaşık oyunları, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Programa, Vali Hüseyin Çakırtaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

