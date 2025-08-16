Çankırı\'da Sanat Sokağı Açıldı

Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında Sanat Sokağı'nın açılışı yapıldı.

Uzunyol Caddesi'ne kurulan Sanat Sokağı'nda kaligrafi, çini, keçe, resim ve sepet örgü gibi sanatlar sergileniyor.

Sanat Sokağı'nın açılışında konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kentin tarihini yansıtan caddede Sanat Sokağı'nın üçüncüsünü hayata geçirdiklerini söyledi.

Sanat Sokağı'nda Çankırı'nın tarihinden ve geçmişinden eserler olduğunu belirten Esen, "Sanat Sokağı'nı gezerken, yapılan eserlerde, çok kıymetli sanatçılarımızın yaptığı eserlerde geçmişi bulurken, gelecek nesle de sanatı ve yaşanmışlığı aktarmış olacağız. Bu anlamda çok önemsiyoruz." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu da Çankırı Belediyesinin düzenlediği bu festival kapsamında Sanat Sokağı'nda yer almaktan büyük bir keyif duyduğunu ifade etti.

Unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan keçe sanatını temsil ettiğini dile getiren Ketencioğlu, "Eski Çankırı'yı temsil eden bu Sanat Sokağı, ilimiz Uzunyol'da yer almakta. Bu vesileyle bu sokağı da canlandırmış olmayı umut ediyoruz. Gecesi gündüzü ayrı renkli geçmekte, büyük keyif alıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yaren gösterisi ve Çankırı Yaşam Bakım Evi tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi, stantlar gezildi.