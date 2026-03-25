Çankırı\'da Tır Devrildi: 3 Yaralı

Çankırı'da şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.
Turgay A. (44) idaresindeki 34 FH 7784 plakalı tır, D-100 kara yolu Çerkeş ilçesi Göynükçukuru mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile tırdaki Emin D. (41) ve Birol Y. (58) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
