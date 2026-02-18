Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü.
İhsan Akman (55) idaresindeki 37 ABL 205 plakalı tır, Kastamonu-Çankırı kara yolu Kazancı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
