Çankırı'da Unutulmuş Türküler Derlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da Unutulmuş Türküler Derlendi

25.06.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi, unutulmuş 9 türkü derleyerek kültürel mirasa katkıda bulundu.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yürüttükleri çalışma ile kentin unutulmaya yüz tutmuş bazı türkülerini gün yüzüne çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anadolu'nun Özü Güzel Sanatların Sözü Projesi" kapsamında Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla derleme komisyonu oluşturuldu.

Yaklaşık 8 ay Çankırı merkez ve ilçelerinde saha çalışması yürüten komisyon, yörede müzik kültürüne hakim isimlerle görüşerek kuşaktan kuşağa aktarılan ancak bugüne kadar kayıt altına alınmayan türküleri derledi.

Çalışmalar kapsamında "Alıverin feracemi giyeyim", "Bir bağ olmayla", "Cimdallım" ve "Merhaba Yaren ağam"ın da aralarında bulunduğu 9 türküyü notaya alan komisyon, Çankırı'nın kültürel mirasına yeni eserler kazandırdı.

Okul müdürü İbrahim Gökmen, AA muhabirine, kent merkezi ve ilçelerinde kulaktan kulağa söylenmiş, yöre halkı tarafından bilinen ancak TRT repertuvarlarında yer almayan türküleri araştırarak notaya aldıklarını söyledi.

"Yeni yeni türkülerin varlığından insanlar da haberdar oldu"

Çalışma kapsamında Çankırı'nın birçok noktasını gezerek bilgi ve eser toplandıklarını anlatan Gökmen, şöyle devam etti:

"Biz bu türkülerin peşine düştük. Büyüklerimizin, 'Böyle de bir türkü vardı' dedikleri türküler bizlere seslendirildi. Bizler de notaya alarak icra edilmesini kolaylaştırmış olduk. Böyle olunca yeni yeni türkülerin varlığından insanlar da haberdar oldu. Aslında bunlar biliniyordu, söyleniyordu ancak o zamanki derleme çalışmalarında belki bu türküler dile gelmemişti ya da kaynak kişisi bulunamamıştı."

Topladıkları eserlerin tamamının icra edildiği konser de düzenlediklerini dile getiren Gökmen, "Derleme çalışmalarını yaparken Çankırı'nın müzikle alakalı geçmişi, bilgi sahibi olan kişilerle röportajlar yaptık, onlara türküleri icra ettirdik. Onlardan bilgi sahibi olduk ve derleme komisyonumuz tarafından bunlar notaya alındı. 9 eseri notalandırdık ve kayıtlarını aldık. Bunların varsa hikayelerini kayıt altına aldık ve Bakanlığımıza gönderdik." ifadelerini kullandı.

Daha ulaşılamamış eserler olabileceğine işaret eden Gökmen, "Eminim ki ilçelerimizde, merkezimizde birçok türkü, birçok masal, tekerleme, derlenmemiş, sözlü kültüre katkı sunabilecek eserimiz vardır. Biz bir başlangıç yapmış olduk. Umarım devamında da bir şeyler olur." dedi.

Gökmen, kendilerine destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Selahattin İnal, Yerel Haberler, Çankırı, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Unutulmuş Türküler Derlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Yamal’ın kardeşinin komik anları Yere düştü, kendinden geçti Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
11:47
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor İsviçre’de “Tüketmeyin“ uyarısı yapıldı
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
11:46
Milliler, Dünya Kupası’nda veda maçına çıkıyor İşte muhtemel 11’ler
Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
10:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 12:27:54. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Unutulmuş Türküler Derlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.