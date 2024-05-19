Çankırı'da Yapraklı Yaylası'nda Açan Düğün Çiçekleri Doğayı Sarıya Boyadı - Son Dakika
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Çankırı'da Yapraklı Yaylası'nda Açan Düğün Çiçekleri Doğayı Sarıya Boyadı

Çankırı\'da Yapraklı Yaylası\'nda Açan Düğün Çiçekleri Doğayı Sarıya Boyadı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda her yıl mayıs ayında açan düğün çiçekleri, doğayı sarıya boyayarak ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunuyor. Yaylalara gelen ziyaretçiler, sarı çiçekler arasında gezerek fotoğraf çektiriyor.

19.05.2024 12:23
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan düğün çiçekleri, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nı sarıya boyadı.

Yemyeşil yaylalarda açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yaylalara gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Yapraklı Yaylası'nda Açan Düğün Çiçekleri Doğayı Sarıya Boyadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Yapraklı Yaylası'nda Açan Düğün Çiçekleri Doğayı Sarıya Boyadı - Son Dakika
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