Çankırı'da "yaren" kültürü okul zillerinde yaşatılacak - Son Dakika
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Çankırı'da "yaren" kültürü okul zillerinde yaşatılacak

Çankırı\'da "yaren" kültürü okul zillerinde yaşatılacak

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'nde yer alan "yaren" kültürünün, Çankırı'da okullarda yaşatılması amaçlanıyor.

18.04.2025 11:18
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UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'nde yer alan "yaren" kültürünün, Çankırı'da okullarda yaşatılması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaren kültürünün unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler yürütülüyor.

Bu kapsamda bazı okullara yaren odaları yapılırken, Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okul giriş çıkış saatleri ve teneffüslerde de yaren meclislerinde seslendirilen türküler çalınmaya başlandı.

Zil sesiyle birlikte öğrencilerden bazıları teneffüslerde yaren meclislerindeki oyunları oynarken, bazıları da yaren kültürü hakkında bilgi ediniyor.

Bu sayede öğrencilerin yaren kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenirken, okul zil seslerinin tüm okullarda değiştirilmesi hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, AA muhabirine, okullarda yaren kültürünün çocuklara aktarılması için birçok çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Okul bazlı olarak öğrencilerin katıldığı yaren ocaklarının da yakıldığını anlatan Öztürk, "Yaren olmak, dost, kardeşlik, akrabalık, hısım, eş, dost bunlar arasındaki gelişim süreçlerini aktaran bir eğitim ocağı demek. Bu ocakta çocuklarımız oturmayı kalkmayı, bir olmayı, birlikte hareket edebilmeyi, ayrıca içindeki oyunlarla drama tekniklerini kısmi olarak geçmişten günümüze gelen meddah oyunlarını icra ederek, kendilerini ifade etme, öz becerilerini geliştirme konusunda da tecrübe ve deneyim kazanıyorlar." şeklinde konuştu.

Yapılan etkinliklerden bir tanesinin de Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesinde uygulanan okul zili olduğunu aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın yaren meclislerine olan ilgilerinin bir göstergesi olarak okulumuzdaki teneffüs saatlerinde ve ders giriş çıkış saatlerindeki zillerde yaren meclisinde uygulanan folklorik özelliklerin bir göstergesi olarak yaren müzikleri çalınmakta ve içerisindeki metinler de kısmi olarak teneffüslerde ve ders geçiş saatlerinde okulumuzun ders zili olarak uygulanmaktadır. Bu da Çankırı'nın girişinde hem yaren kapısı, yaren ocağının, yaren kucağının başlangıcı olarak şehrin girişi olarak düşünülebilir. Okulumuz da şehrin girişinde. Çocuklarımız hem müzikle hem de burada icra edilen özelliklerle yaren meclisini kavramış oluyorlar."

"Yaren kültürü hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz"

11. sınıf öğrencisi İsmail Çorak da okuldaki yaren ekibinde yaren reisi olduğunu bildirdi.

Kendisinin yaren kültürüyle büyüdüğüne ve bu kültüre ait bilgi sahibi olduğuna işaret eden Çorak, "Zil sesini duyan bazı arkadaşlarım soruyor 'Bu nasıl bir türkü, ben ilk defa duyuyorum' diyenler oluyor. Biz de bunun imaret türküsü olduğunu söylüyoruz, yaren kültürü hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Bana babamlar aşıladı. Ben de arkadaşlarıma aşılayacağım. İnşallah böyle gelişecek. Bu sayede Çankırı kültürünü arkadaşlarımıza aşılamayı ve nesilden nesle bu kültürü yaşatmayı inşallah bu şekilde ufak bir şey gibi gözükse de etkili çözümlerle yapacağız." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencilerinden İlhan Efe Kaya ise Çankırı'nın en önemli değerlerinden birinin yaren, diğerinin de tuz olduğunu kaydetti.

Yaren kültürünün önemine değinen Kaya, şunları söyledi:

"Yaren kültürü atalarımızdan bize gelmiş, bizden sonraki nesillere doğru inşallah devam etmekte. Okulumuzdaki zil sesini duyduğumuzda çok güzel hissediyoruz. Çünkü kendi kültürünün müziğini yansıtıyor. İlk duyduğumuzda, çoğu arkadaşımız merak etmişti bunu. Bize sordular, başka öğretmenlerimize sordular, öğretmenlerimizden bize soranlar oldu. Bu güzel bir şeydi. Biz de başka şehirlerden gelen arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize yaren kültürünü tanıtıp, onlara anlattık."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da 'yaren' kültürü okul zillerinde yaşatılacak - Son Dakika

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