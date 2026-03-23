Çankırı'da "yaşayan öğrenme sınıfı" oluşturuldu

23.03.2026 09:32
Çankırı Şehit Ekrem Aygen İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinden Ali Tufan Tercüman tarafından geliştirilen "Yaşayan Öğrenme Sınıfı" projesiyle klasik sınıf modeli değiştirilerek öğrenciler eğitimin merkezine alındı.

İlkokul 2. sınıf düzeyinde uygulanan proje kapsamında 45 metrekarelik sınıf alanı, bilim, teknoloji, sanat, doğa ve okuma istasyonlarına ayrılarak adeta küçük bir eğitim ekosistemine dönüştürüldü. Bu sistem sayesinde öğrenciler sadece dinleyen değil, deney yapan, üreten, keşfeden ve sorgulayan bireyler olarak öğrenme sürecine aktif katılıyor.

Tercüman, "Biz çocuklara bilgiyi vermek yerine, onların bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sınıfta öğrenci sadece ders dinlemez, dener, üretir ve keşfeder." dedi.

"Yaşayan Öğrenme Sınıfı"nın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olduğu, STEM temelli yaklaşım sayesinde öğrencilerin erken yaşta bilimsel düşünme, problem çözme ve iş birliği becerileri kazanacağı belirtildi."

Kaynak: AA

Ali Tufan, Çankırı, Güncel, Son Dakika

