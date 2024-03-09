Çankırı'da Yemek Yarışması Sonucu Elde Edilen Gelir İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı - Son Dakika
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Çankırı'da Yemek Yarışması Sonucu Elde Edilen Gelir İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Çankırı\'da Yemek Yarışması Sonucu Elde Edilen Gelir İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Çankırı'nın Dodurga beldesindeki Dodurga İlkokulu'nda düzenlenen yemek yarışması sonucunda elde edilen gelirle ramazan kolisi hazırlandı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Okul müdürü Elif Koç, etkinliğin öğrencilere yardımseverlik, vicdan ve merhamet duygularını aşılamak amacıyla yapıldığını belirtti. Öğrenciler ise topladıkları parayı biriktirerek ramazan kolisi hazırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

09.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Çankırı'da öğrencilerin yaptığı yemek yarışması sonucu elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi olarak ulaştırıldı.

Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesindeki Dodurga İlkokulu'nda yemek yarışması düzenlendi.

Yarışma sonucu yapılan yemeklerin satılmasıyla elde edilen gelirle ramazan kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine verildi.

Okul müdürü Elif Koç, yaptığı açıklamada, 16 ilkokulu ve 12 anaokulu öğrencisinin katılımıyla yemek yarışması düzenlediklerini söyledi.

Öğretmenlerin katkısıyla da 5 ramazan kolisi hazırlandığını belirten Koç, bunlara belirledikleri ihtiyaç sahibi 5 aileye ulaştırdıklarını dile getirdi.

Etkinliği öğrencilere yardımseverlik, vicdan, merhamet duygularını aşılayabilmek adına yaptıklarını anlatan Koç, "Bu duyguyu sınıf ortamında değil de sokaklarda, evlerde insanlarla beraber çok daha iyi anlayabiliyorlar." dedi.

Dodurga İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Şaban Dede de topladıkları parayı biriktirdiklerini, ardından ramazan kolisi hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

4. sınıf öğrencisi Sultan Serdar Koca da etkinlikten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Çankırı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Yemek Yarışması Sonucu Elde Edilen Gelir İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı - Son Dakika

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