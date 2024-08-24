Çankırı\'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel

ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Akbulut köyü yolundaki ormanda öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye Eldivan Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 150 metrekarelik alan zarar gördü.

Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, itfaiye personellerinin dumanı fark edip daha yangın ihbarı düşmeden olaya müdahil olduğunu ve bu nedenle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti. Başkan Lafcı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, olaya anında müdahale eden itfaiye ekiplerini tebrik etti.