Çankırı'daki Park Yenilendi

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Çankırı'da Yunus Emre Parkı'nda yapılan revize çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamada, Abdülhalik Renda Mahallesi Bademlik bölgesinde bulunan 700 metrekarelik parktaki revize çalışmalarının bittiği ve halkın kullanımına açıldığı belirtildi.

Parkın sert zemininin yeniden yapılarak yürüyüş yolu hazırlandığı ve oyun gruplarının yenilendiği aktarılan açıklamada, yeşil alan için ayrılan bölüme otomatik sulama sistemi yerleştirildiği, park girişlerinin engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, yeşil alan peyzaj çalışmalarının bahar aylarında gerçekleştirileceği, diğer parklarda revize çalışmalarının da mevsim şartlarına göre devam edeceği kaydedildi.