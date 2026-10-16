Çankırı Orta'daki açık cezaevinde günlük 20 ton süt işleyen tesis hizmete girdi

Çankırı Orta'daki açık cezaevinde günlük 20 ton süt işleyen tesis hizmete girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Orta ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda kurulan süt işleme tesisi açıldı. Günlük 20 ton süt işleyen tesiste beyaz peynir, yoğurt ve tereyağı üretilecek, yerel üreticilerden birlikler aracılığıyla alınacak sütlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
Çankırı'nın Orta ilçesindeki Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan süt işleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.
Günlük 20 ton süt işleme kapasitesine sahip tesiste beyaz peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi yapılacak.
Tesisin açılışına Vali Hüseyin Çakırtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ünsal Bıçakcı ile hakimler, savcılar ve kurum müdürleri katıldı.
Açılışın ardından katılımcılar, kurum bünyesinde faaliyet gösteren ekmek fırını ve süt işleme tesisini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tesiste, bölgedeki üreticilerden birlikler aracılığıyla temin edilecek sütlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması ve yerel üreticilere katkı sağlanması hedefleniyor.
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