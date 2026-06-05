Çankırı'ya Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Çankırı çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3 saatlik periyotta Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli şekilde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.