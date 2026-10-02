Çankırı Yapraklı'da 1700 rakımlı yayla vargit çiçekleriyle mora büründü - Son Dakika
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Çankırı Yapraklı'da 1700 rakımlı yayla vargit çiçekleriyle mora büründü

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda vargit çiçekleri sonbaharda açtı. Yörede 'güz çiğdemi' denilen mor çiçekler, yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için 'vargit' adıyla anılıyor ve kış aylarının habercisi kabul ediliyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

Yörede "güz çiğdemi" olarak da bilinen, açtığı dönem yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için "vargit" ismi yaygın olarak kullanılan mor çiçekler, kış aylarının habercisi olarak da anılıyor.

Sonbahar güneşiyle vargitlerin moru, doğadaki diğer renklerle doyumsuz seyirlik manzara sunuyor.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan "vargit" çiçeği, 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

Nemli yerlerde eylül ve ekim aylarında çiçeklenen "vargit", yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı Yapraklı'da 1700 rakımlı yayla vargit çiçekleriyle mora büründü - Son Dakika
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