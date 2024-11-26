Çankırılı öğrenciler Samsun'u ziyaret etti

Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesince öğrencilere yönelik Samsun gezisi düzenlendi.
Üniversiteleri tanıtım amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile şehir merkezinde bulunan tarihi ve turistik mekanları gezdi.
Üniversite yetkililerinden fakülte ve bölümler hakkında bilgi alan lise öğrencileri, fakülteler bünyesinde yürütülen sosyal çalışmaları da gözlemledi.
Geziye katılan öğrenciler, bu sayede üniversite ortamı hakkında edindikleri bilgilerle kariyer planlamalarına yönelik yeni bir perspektif kazandıklarını belirtti.
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