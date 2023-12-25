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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ta kaybolan Suriye uyruklu Mutesem Billih Elcasim'in cansız bedeni Ceyhan Nehri'nde bulundu. Arama çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Elcasim'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

25.12.2023 - 14:37,
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Ceyhan Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı (2)

Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde Ceyhan Nehri'ne düşüp kaybolan ve ekipler tarafından aranan Suriye uyruklu Mutesem Billih Elcasim'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Sabah erken saatlerde başlayan ve 5,5 saat süren arama çalışmaları sonunda, itfaiye su altı arama kurtarma timinin dalgıçları, Elcasim'in cansız benini sudan çıkardı. Ekiplerin çalışmasını takip eden çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Mutesem Billih Elcasim'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kaynak: DHA
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