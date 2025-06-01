Çapa Makinesine Kaptırdığı Bacakla Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde bacağını çapa makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.
Liman Mahallesi'nde Ş.S. (59), evinin bahçesinde çalıştığı sırada sağ bacağını çapa makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ş.S, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
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