Caparov BM'de Issık Gölü için ortak güven fonuna 10 milyon dolar sözü verdi - Son Dakika
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Caparov BM'de Issık Gölü için ortak güven fonuna 10 milyon dolar sözü verdi

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Caparov BM\'de Issık Gölü için ortak güven fonuna 10 milyon dolar sözü verdi
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, BM 81. Genel Kurulunda Issık Gölü'ndeki kuraklık tehlikesine dikkati çekerek ortak güven fonu kurulması çağrısı yaptı. Caparov, gölün su seviyesinin son 170 yılda 14 metre düştüğünü, ülkesinin fona 10 milyon dolar katkı sağlayacağını söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkedeki Issık Gölü'nün karşı karşıya kaldığı kuraklık tehlikesine işaret ederek, uluslararası topluma "acil eylem" çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkesinin ve bölgenin en önemli doğal mirası olan Issık Gölü'nün karşı karşıya kaldığı kuraklık tehlikesine dikkati çekti.

Sıcaklık artışları ve iklim kaynaklı acil durumların tarım, enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirten Caparov, "Issık Göl'ünde son 170 yılda su seviyesi neredeyse 14 metre düştü ve son 5 yılda düşüş hızı yılda 7 santimetreye ulaştı. Bugün, bu paha biçilmez doğal su rezervuarı ciddi iklimsel baskı altında." ifadesini kullandı.

Caparov, Issık Gölü'nün suyunu Tanrı Dağları'ndaki (Tien Şan) buzullardan aldığını anımsatırken, tarih boyunca göle akan nehir sayısının 101'den 30'a düştüğünü, son 70 yılda buzulların yüzde 30'undan fazlasının eridiğini ve bu azalmanın yaklaşık yüzde 20'sinin son 7-10 yılda gerçekleştiğini kaydetti.

Issık Gölü'nün korunması için özel "ortak güven fonu" kurulması çağrısında bulunan Caparov, ülkesinin bu fona devlet bütçesinden 10 milyon dolar katkı sağlayacağını belirtti.

Caparov, "Yardım istemiyoruz, küresel ortaklık öneriyoruz. Issık Göl, bizim emanetimiz." dedi.

"Yaptırım uygulama hakkı yalnızca BM'ye verilmeli"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, konuşmasında, Birleşmiş Milletlerin reformlarına değinerek, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nüfusu bir milyardan fazla olan Afrika'ya 2???????, Latin Amerika ülkelerine 1 daimi üyelik verilmesinin??????? adil olacağını ifade eden Caparov, Konsey üyesi olmak isteyen diğer ülkelerin tekliflerinin de değerlendirilmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Caparov, yaptırım uygulama hakkının yalnızca BM'ye verilmesi gerektiğini vurgulayarak, BM kararlarına sistematik olarak uyulmadığı durumlarda BMGK'nin daimi üyelerinin veto hakkını kullanmaktan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Buzulların erimesinin bölgesel ölçekte somut çevre tehdidi oluşturduğuna işaret eden Caparov, dağlık bölgelerin iklim sorunlarına küresel çözümler aramak amacıyla 21-23 Ekim 2027'de Bişkek'te düzenlenecek 2. Küresel Dağ Zirvesi "Bişkek+25"e tüm katılımcıları davet etti.

Kaynak: AA
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