Caparov Seul'de konuştu, Orta Asya-Kore zirvesi 28 maddelik deklarasyonla bitti - Son Dakika
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Caparov Seul'de konuştu, Orta Asya-Kore zirvesi 28 maddelik deklarasyonla bitti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Seul'deki Orta Asya-Kore Cumhuriyeti Zirvesi'nde istikrarlı ve müreffeh bir Orta Asya'nın bölge halklarının yanı sıra uluslararası ortakların da çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Zirve, ilişkileri stratejik boyuta taşıyan 28 maddelik Seul Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla sona erdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, istikrarlı ve müreffeh bir Orta Asya'nın yalnızca bölge halklarının değil, uluslararası ortakların da çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Orta Asya-Kore Cumhuriyeti Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin, işbirliğinde yeni bir sayfa açtığını belirten Caparov, "İstikrarlı ve müreffeh bir Orta Asya, yalnızca bölge halklarının değil, uluslararası ortakların da çıkarlarına hizmet etmektedir." dedi.

Son yıllarda Orta Asya'nın dinamik, uyumlu ve ekonomik olarak birbirine bağlı bir alana dönüştüğünü ifade eden Caparov, bölgede büyük ölçekli bir dönüşümün yaşandığını aktardı.

Bu süreçlerin karşılıklı güvene ve ortak uzun vadeli çıkarlara dayandığını belirten Caparov, zirve kapsamında kabul edilecek Seul Deklarasyonu'nun gelecek yıllar için somut projeler içeren pratik bir eylem programının temelini oluşturacağını dile getirdi.

Güney Kore'yi Orta Asya'nın güvenilir bir ortağı olarak nitelendiren Caparov, ticaret, yatırım, ulaşım, enerji, dijitalleşme ve eğitim alanlarında karşılıklı yarar sağlayan projelere dikkat çekerek mevcut aşamadaki en önemli vazifenin, ülkeler arasındaki yüksek siyasi güveni uzun vadeli ekonomik ve teknolojik ortaklık düzeyine taşımak olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanları Toplantısı için yeni rol

Caparov, "Orta Asya-Kore Cumhuriyeti" formatındaki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın koordinasyon rolünün güçlendirilmesini isteyerek bu mekanizmaya, varılan anlaşmaların uygulanmasını takip etme ve siyasi destek sağlama işlevlerinin verilmesini önerdi.

Ekonomik işbirliğini derinleştirmek adına bir dizi öneride bulunan Caparov, mevcut Sanayi Bakanları Danışma Mekanizması çerçevesinde bir Devlet Yatırım Kurumları Konseyi kurulmasını, önemli projelerin tek bir portföyde toplanmasını, öncelikli girişimlerin finanse edilmesini, üretimin yerelleştirilmesini ve Koreli işletmelerin Orta Asya pazarına sorunsuz girişi için ortak bir yatırım fonu oluşturulmasını teklif etti.

Teknolojik işbirliğinin ve yapay zeka uygulamalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Caparov, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla bölgede ortak pilot teknoloji merkezlerinden oluşan bir ağ kurulmasını önerdi.

"Orta Asya-Kore Cumhuriyeti" liderler zirvesi, ortaklık, barış, refah ve insani yardım alanlarında temel vizyonu içeren ve ilişkileri stratejik bir boyuta taşıyan 28 maddelik "Seul Deklarasyonu"nun imzalanmasıyla sona erdi.

Zirvenin ikincisine Kazakistan'ın 2028 yılında ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un ev sahipliğindeki zirvede, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev???????, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Caparov Seul'de konuştu, Orta Asya-Kore zirvesi 28 maddelik deklarasyonla bitti - Son Dakika

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