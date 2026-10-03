Çar Samuil'in naaşı bin yıl sonra Sofya'da Aya Sofya Kilisesi'nde lahde konuldu

Bulgar Çarı Samuil'in naaşı, Yunanistan ile Bulgaristan arasında yapılan anlaşma kapsamında düzenlenen törenle Bulgaristan'a getirildi.

Çar Samuil'in naaşı, Yunanistan ile Bulgaristan arasında yapılan anlaşma kapsamında Selanik'teki Bizans Kültürü Müzesi'nde düzenlenen törenle Bulgaristan'a teslim edildi.

Çar Samuil'in naaşını taşıyan "Spartan" tipi kargo savaş uçağına, Bulgaristan hava sahasına girdikten sonra iki çift "MiG-29" ve F-16 savaş uçağı eşlik etti.

Uçağın Sofya'ya inmesinin ardından Çar Samuil'in naaşı, Knyaz Aleksandar I Meydanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Naaş, daha sonra kortej eşliğinde Aya Sofya Kilisesi'ne götürülerek özel olarak hazırlanan lahde konuldu.

Törende konuşan Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Samuil'in artık Bulgaristan'da olduğu için huzur içinde olduğuna inandığını belirterek, "Çar Samuil'in ruhu ana vatanına giden yolu buldu. Artık huzur içinde olduğuna eminim çünkü Bulgaristan'da." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev de törendeki konuşmasında, Çar Samuil'in naaşının bin yıl sonra ülkesine döndüğünü belirterek, naaşın Bulgaristan'a iade edilmesi dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e teşekkür etti.

Çar Samuil kimdir?

Bulgar tarihinin önemli hükümdarları arasında yer alan Çar Samuil, 997-1014 döneminde Birinci Bulgar İmparatorluğu'nu yönetti.

Çar Samuil, Bulgar kuvvetleri ile Bizans imparatoru 2. Basileios'un ordusu arasında 1014'te gerçekleşen Belasitsa Muharebesi'nin ardından hayatını kaybetti.

Yunan arkeolog Prof. Dr. Nikolaos Moutsopoulos tarafından Küçük Prespa Gölü'ndeki Aziz Achilleios Adası'nda 1965'te keşfedilen Çar Samuil'in naaşı, daha sonra Selanik'teki Bizans Kültürü Müzesi'nde muhafaza edildi.???????