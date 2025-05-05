Caretta Caretta Yuvalama Alanları Temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Caretta Caretta Yuvalama Alanları Temizlendi

Geniş Video İzle

Mersin'de Caretta Caretta yuvalama alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

05.05.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Caretta carettaların yuvalama alanları temizlendi

MERSİN - Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata sahilinde yer alan Caretta Caretta (İribaş Deniz Kaplumbağası) ile Celonia Meidasların (Yeşil Deniz Kaplumbağası) yuvalama alanları temizledi.

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının dünyadaki önemli üreme alanlarından Mersin'de her mevsim çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu senede kaplumbağaların üreme dönemi başlamadan İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü'nün projesiyle MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Mersin ve Hatay'dan üniversitelerin dezenformasyon ile mücadele topluluğu üyeleri, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bir araya geldi. Katılımcılar, 3,5 kilometrelik sahilde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizledi. Hem doğayı hem de koruma altında olan deniz kaplumbağaları ile kum zambaklarının bulunduğu yaşam alanlarını gezme fırsatı bulan öğrenciler, güzel ve faydalı bir etkinlikte yer aldıklarını söyledi.

3,5 kilometrelik kumsalda temizlik çalışması gerçekleştirildi

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü'nün projesiyle deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Alata'da ki 3,5 kilometrelik yuvalama kumsalında temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Üreme sezonu öncesinde temizlik çalışması yapıldığına değinen Prof.Dr. Ergene, "Henüz yuvalama başlamadı. Deniz kaplumbağalarının hayatını kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu alandaki plastik atıkları toplayarak, canlıların rahatlıkla kumsala çıkması ve kumsala çıktıktan sonra da yavruların tekrar denize dönerken herhangi bir problemle karşılaşmalarını önlemek için yapılmış bir çalışmadır. Aynı zamanda da deniz kaplumbağalarının bulunduğu alanda kum zambakları da bulunuyor. Kum zambakları, soğanlı bitkiler ve tıpkı deniz kaplumbağaları gibi kum zambaklarının da nesli tükenmekte olan canlılar arasında yerini alıyor. Bu yaptığımız çalışma, deniz kaplumbağalarına yararken, aynı zamanda da kum zambaklarının korunmasında destek olan bir çalışma. Özellikle her iki canlı da aynı durumu paylaşmış olduğu için, deniz kaplumbağaları için yapılan çalışma ya da kum zambakları için yapılan çalışma, alanı korumak adına yapılmış olan çalışma. Her iki organizmayı da destekleyecek ve onların hayatta tutunmalarını, korunmalarını sağlayacak bir özellik taşıyor" diye konuştu.

"Doğaya hepimizin bir katkısı olması gerekiyor"

MEÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluk Başkanı Şeyda Akyol ise "Bugün burada Mersin'in simgesi olan Caretta Carettaların üreme alanında bir temizlik gerçekleştirdik. Burada olduğumuz için, bu projenin içerisinde yer aldığımız için oldukça mutluyuz. Geleceğin iletişimcileri olarak hepimize bir faydası olacağından eminim. Doğaya hepimizin bir katkısı olması gerekiyor, çünkü doğayla bir bütün olarak yaşıyoruz. Onların yaşam alanını temiz tuttukça, aslında kendi yaşam alanımızı garanti altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Erdemli, Güncel, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caretta Caretta Yuvalama Alanları Temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Caretta Caretta Yuvalama Alanları Temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.