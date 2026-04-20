Carney: ABD İlişkileri Dezavantaj Haline Geldi
Carney: ABD İlişkileri Dezavantaj Haline Geldi

Carney: ABD İlişkileri Dezavantaj Haline Geldi
20.04.2026 16:01
Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ekonomik ilişkilerin dezavantaja dönüştüğünü vurguladı.

OTTAWA, 20 Nisan (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile aralarındaki yakın ekonomik ilişkilerin kendilerine bir zamanlar avantaj sağladığını ancak artık "dezavantaja" dönüştüğünü belirterek, bu durumun küresel ticaretin çeşitlendirilmesi yoluyla düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Carney, sosyal medya hesabından paylaştığı "Geleceğe Bakış" başlıklı görüntülü mesajında, Kanada-ABD ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, ticaret yaklaşımını temelden değiştirerek, gümrük vergilerini en son Büyük Buhran'da görülen seviyelere çıkardı" diyen Carney, Kanada'nın otomotiv, çelik ve kereste sektörleri üzerindeki etkisi devam eden yüksek gümrük vergisi oranlarına işaret etti.

Kanada'dan ihraç edilen mallara ceza niteliğinde ağır gümrük vergileri getiren ABD, 2025 yılının başından bu yana çeşitli mallara yönelik yüzde 25 ve çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergileri uyguluyor. Kuzey Amerika'da tedarik zincirlerini önemli ölçüde aksatan bu önlemler, Ottawa'yı ekonomi alanında yeni pazarlar aramaya zorladı.

Hükümet olarak geçen yıl dört kıtada 20 yeni ticaret anlaşması imzaladıklarını söyleyen Carney, küresel yatırım çekmeye, Kanada'da eyaletler arasındaki ticaret düzenlemelerinin uyumunu artırmaya ve dış kaynaklı dalgalanmaları azaltmak amacıyla Kanada'nın temiz enerji kapasitesini ikiye katlamaya odaklanan bir strateji izlediklerini ifade etti.

"Umut bir plan olmadığı gibi, nostalji de bir strateji değildir" diyen Carney, ABD'nin önceki ikili işbirliği normlarına dönmesini beklemeyeceklerinin sinyalini verdi.

Söz konusu çeşitlendirme faaliyetleri hakkında kamuoyuna düzenli olarak bilgi vereceklerini kaydeden Carney, hükümetin planının giderek ivme kazandığını, ancak yapısal ekonomik uyum sürecinin zaman alacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Carney: ABD İlişkileri Dezavantaj Haline Geldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
SON DAKİKA: Carney: ABD İlişkileri Dezavantaj Haline Geldi - Son Dakika
Advertisement
