Carney, ABD kırmızı çizgileri kabul ederse anlaşma ihtimalinin artacağını söyledi

Carney, ABD kırmızı çizgileri kabul ederse anlaşma ihtimalinin artacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin kırmızı çizgilerini kabul etmesi halinde ticaret anlaşması ihtimalinin artacağını söyledi. Carney ağustostaki teklifi bu çizgiler nedeniyle imzalamak istemediklerini belirtirken ABD Başkanı Donald Trump meselenin yakında çözüleceğini söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ticaret anlaşmasına ilişkin, ABD'nin "kırmızı çizgilerini" kabul etmesi halinde anlaşmaya varma ihtimalinin arttığını söyledi.
Carney, katıldığı bir programın ardından basın mensuplarının ABD ile olası ticaret anlaşmasına ilişkin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir anlaşmayı imzalayıp imzalamayacağını bilmediğini söyleyen Carney, Kanada'nın çıkarlarına ve "kırmızı çizgilerine" uygun bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Carney, bu "kırmızı çizgiler" nedeniyle ağustos ayında teklif edilen anlaşmayı imzalamak istemediklerini dile getirerek "ABD'nin bu yönleriyle kabul etmeye yaklaştığı ölçüde anlaşmaya varma olasılığı daha yüksek. Bunu değerlendireceğiz." dedi.
ABD Başkanı Trump ise Michigan eyaletinde yaptığı seçim konuşması sırasında Kanada ile ticaret meselesinin "yakında çözüme kavuşturulacağını" belirtmişti.
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