Çarşamba\'da Kamyon-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon, kavşakta M.T. idaresindeki 55 AFS 134 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan P.T. ve N.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.