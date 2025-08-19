Çarşamba'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Y.E.H.(21) idaresindeki 55 AJS 25 plakalı motosiklet Beylerce mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
