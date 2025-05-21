Çarşamba'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Anayol Köprüsü mevkisinde Ordu istikametine seyir halinde olan H.T.S. (32) idaresindeki 55 GL 276 plakalı Çarşamba Belediyesine ait kamyonet ile aynı istikamette seyir halinde olan A.E.B.(16) idaresindeki 55 APR 585 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü A.E.B.(16) ve artçı olarak seyahat eden E.B. (18) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.