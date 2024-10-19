Samsun'un Çarşamba ilçesinde çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.
Ertan U. (55) idaresindeki 34 NU 4496 plakalı otomobil ile Samet K. (30) yönetimindeki 06 DDB 70 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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