Bekçilerin Çalışma Saatleri ve Devriye Kuralları Değişti

9 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma süreleri ve görev esaslarını yeniledi. Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak korunurken, valinin onayıyla ihtiyaç halinde 56 saate kadar artırılabilecek. Fazla çalışma süreleri istirahat süresine eklenecek. Günlük çalışma saatleri genellikle güneşin batışından doğuşuna kadar düzenlenecek, ancak olağanüstü durumlarda Bakan onayıyla bu sınırlar dışında çalıştırılabilinecek.

Devriye görevlerinde en az iki kişilik ekipler oluşturulacak ve kıdemli personel amir sayılacak. Amir izni olmadan devriyeye ara verilemeyecek, görev sırasında yürüyüş ağır adımlarla yapılacak ve çevre kontrolü gibi hususlar açıklandı. Araçlı devriyelerde bekçiler genel kolluk nezaretinde görev yapacak. Bekçilerin görev alanlarındaki güvenlik sorumlulukları genişletildi, konut, işyeri ve kamu binalarının güvenliğini sağlamakla yükümlü kılındılar.

Kontrol yetkileri kapsamında, yeterli şüphe durumunda kişiler üzerinde el ile dıştan kontrol yapılabilecek, araçlarda ise sadece dışarıdan görülebilen bölümler incelenebilecek. Üst ve araç araması yapılamayacağı belirtildi. Yönetmelik, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak.