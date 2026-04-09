Bekçilerin Çalışma Saatleri ve Devriye Kuralları Değişti
Bekçilerin Çalışma Saatleri ve Devriye Kuralları Değişti

09.04.2026 09:59
Yeni yönetmelik ile çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma süreleri ve görev esasları güncellendi. Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak korunurken, ihtiyaç halinde valinin onayıyla 56 saate kadar çıkabilecek. Görev sırasında bazı sıkı kurallar getirildi.

9 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma süreleri ve görev esaslarını yeniledi. Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak korunurken, valinin onayıyla ihtiyaç halinde 56 saate kadar artırılabilecek. Fazla çalışma süreleri istirahat süresine eklenecek. Günlük çalışma saatleri genellikle güneşin batışından doğuşuna kadar düzenlenecek, ancak olağanüstü durumlarda Bakan onayıyla bu sınırlar dışında çalıştırılabilinecek.

Devriye görevlerinde en az iki kişilik ekipler oluşturulacak ve kıdemli personel amir sayılacak. Amir izni olmadan devriyeye ara verilemeyecek, görev sırasında yürüyüş ağır adımlarla yapılacak ve çevre kontrolü gibi hususlar açıklandı. Araçlı devriyelerde bekçiler genel kolluk nezaretinde görev yapacak. Bekçilerin görev alanlarındaki güvenlik sorumlulukları genişletildi, konut, işyeri ve kamu binalarının güvenliğini sağlamakla yükümlü kılındılar.

Kontrol yetkileri kapsamında, yeterli şüphe durumunda kişiler üzerinde el ile dıştan kontrol yapılabilecek, araçlarda ise sadece dışarıdan görülebilen bölümler incelenebilecek. Üst ve araç araması yapılamayacağı belirtildi. Yönetmelik, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekçilerin Çalışma Saatleri ve Devriye Kuralları Değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
SON DAKİKA: Bekçilerin Çalışma Saatleri ve Devriye Kuralları Değişti - Son Dakika
