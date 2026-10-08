Casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı Hanning, UANI kurulunda yer aldı - Son Dakika
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Casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı Hanning, UANI kurulunda yer aldı

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Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, İsrail adına çalışan UANI'nın danışma kurulunda yer aldığı ortaya çıktı. Kurucuları arasında eski CIA Direktörü James Woolsey, eski MI6 Başkanı Richard Dearlove ve eski Mossad yetkilisi Zohar Palti var.

Almanya'da "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in, ABD'de İsrail adına faaliyet yürüten ve "İsrail'in Washington'daki gölge istihbarat kanadı" olarak bilinen Nükleer İran'a Karşı Birlik (UANI) isimli kuruluşun danışma kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.

Eski BND Başkanı Hanning'in tutuklanmasının yankıları sürerken Hanning'in bağlantıları da gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Hanning'in ABD'de faaliyet gösteren ve İsrail ile bağlantılarıyla bilinen UANI'nın danışma kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.

Kuruluşun internet sitesinde, Hanning'in özgeçmişiyle birlikte "UANI Kıdemli Avrupa Danışmanı" olduğu bilgisi yer alıyor.

Öte yandan bu kuruluş, kurulduğu günden bu yana İsrail ile derin bağlarıyla biliniyor ve bu kuruluş gazeteci Trita Parsi başta olmak üzere, bazı analistler tarafından "İsrail'in Washington'daki istihbarat kanadı" olarak nitelendiriliyor.

Danışma kurulu ve foncularında derin İsrail izleri

UANI'nın danışma ve yönetim kurulunun yanı sıra kurucuları arasında da eski CIA Direktörü James Woolsey, eski MI6 Başkanı Richard Dearlove ve Mossad'ın eski üst düzey yetkililerinden Zohar Palti yer alıyor.

Araştırmacı gazeteci Eli Clifton ve Jim Lobe'un yayımladığı belgelere göre, UANI'nın arkasındaki ana finansörleri arasında Amerikalı-İsrailli milyarder Thomas Kaplan ile İsrail yanlısı şahin politikaları destekleyen Sheldon Adelson ağları bulunuyor.

Obama hükümeti UANI'ya "kalkan" olmuş

Öte yandan 2014'te The New York Times'ın ortaya çıkardığı "Restis v. UANI" dava belgeleri, dönemin Barack Obama hükümetinin UANI'ya nasıl bir kalkan olduğunu gözler önüne seriyor.

Buna göre, kağıt üzerinde bağımsız bir kuruluş gibi görünen UANI'nın, eski Mossad Başkanı Meir Dagan gibi aktörler üzerinden yabancı istihbarat verilerini kullandığı ve ABD Adalet Bakanlığının bu veri ağını korumak adına "devlet sırrı" zırhına bürünerek davaya müdahale ettiği öne sürülüyor.

Ayrıca belgelerde, UANI'nın yıllık 1,7 milyon dolarlık bütçesine rağmen bünyesindeki eski CIA, Mossad, MI6 yetkilileri ve ABD'li siyasiler sayesinde küresel dev şirketlere nasıl şantaj veya baskı uyguladığını ve onları İran'dan çekilmeye zorladığı da belirtiliyor.

Trump'ın İran'dan kopmasına yol açan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor

Yine araştırmacı gazeteci Eli Clifton ve Quincy Enstitüsünün analizlerinde, UANI'nın, Trump yönetimini Obama dönemindeki nükleer anlaşmadan kopmaya ve "İran'a azami baskı" politikasıyla İran'ı askeri bir çatışma rotasına sokmaya ikna eden en kilit ideolojik ve finansal faktör olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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