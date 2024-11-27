Çat\'ta cinayet soruşturmasında 3 tutuklama

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Erzurum'un Çat ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı Suç Araştırma Kısmı, Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Hatunan Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta A.A'nın ateşli silahla kasten öldürülmesiyle ilgili çalışmalara başladı.

Çat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ekipler tüm delillerin analiz edilmesiyle elde edilen bulgular eşliğinde olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 şüpheliyi tespit etti.

Ekiplerce Erzurum ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı.???