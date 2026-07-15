Çatak'ta 15 Temmuz Etkinlikleri - Son Dakika
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Çatak'ta 15 Temmuz Etkinlikleri

Çatak\'ta 15 Temmuz Etkinlikleri
15.07.2026 23:32
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Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi Günü etkinlikleri yürüyüşle başladı, Kaymakam anlamını vurguladı.

Van'ın Çatak ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İlçe Müftülüğü önünden başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Burada devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kaymakam Abdullah Sarı, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkılan tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Etkinliklerle devam eden programa Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Turgut Gülşen, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Yılmaz Güngör, Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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