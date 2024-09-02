Çatalca'da Yeni Adli Yıl Açılışı için Yemek Düzenlendi - Son Dakika
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Çatalca'da Yeni Adli Yıl Açılışı için Yemek Düzenlendi

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla bir yemek etkinliği düzenledi. Başsavcı Yunus Tunç, adaletin toplum ve devlet için önemi hakkında konuşarak, hukuk ve hakların korunmasına olan inançlarını vurguladı. Tunç, yeni görevlerine başlayan hakim ve savcılara başarılar dileyerek, yeni adli yılın barış ve huzur getirmesini temenni etti.

02.09.2024 21:16
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Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Çatalca Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nde yemek düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, adaletin her dönemde her toplumda olmazsa olmaz mihenk taşı görevi gördüğünü vurguladı.

Tunç, "Devletin varoluşunda adaletin yeri oldukça önemlidir. Halkın refahı, toplumun huzuru, bireyin özgürlüğü ve iyi işleyen bir demokrasi ancak ve ancak adaletle mümkündür." dedi.

Çatalca halkının hakkına ve hukukuna kayıtsız şartsız sahip çıktıklarını ve görev sürelerince sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Bu bilinçle hareket eden hakim, savcı meslektaşlarıma, yargı erkinin temel taşı olan avukatlarımıza, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan adliye personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başsavcı Tunç, 2024 ana kararnamesiyle tayinen, kura kararnamesiyle atama yoluyla Çatalca Adliyesi'nde göreve başlayan tüm meslektaşlarına başarılar dileyerek, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Tunç, yeni adli yılın barış, huzur ve sağlık getirmesini, adalet teşkilatı ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Yemeğe hakim ve savcılar katıldı.

Kaynak: AA

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