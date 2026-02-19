Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde devrilen tanker nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Otoyolun Çatalca 2 Tüneli içerisinde seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çatalca'da Devrilen Tanker Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
