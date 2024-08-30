Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'nde Mustafa Taş Başpehlivan oldu

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Çatalca'da düzenlenen 23. Erguvan Festivali'nin beşinci gününde Çatalca Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki güreşin başpehlivanlık finalinde İsmail Balaban'ı yenen Mustafa Taş, Başpehlivan oldu.

Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Erguvan Festivali devam ediyor. Festival'in beşinci günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yağlı güreş etkinliği gerçekleştirildi. Ulu Cami güreş alanındaki etkinliğe Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çatalca Kaymakamı Turan Ermiş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte yurdun çeşitli şehirlerinden gelen pehlivanlar Er Meydanı'na çıktı. Minik 1, minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta KÜçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş olmak üzere 13 kategoride kıyasıya mücadele eden pehlivanlar, Er Meydanı'nda birinci olabilmek için güreşti.

Çatalca Başpehlivanı Mustafa Taş oldu

Başpehlivanlık güreş kategorisinde finale 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile 661. Kırkpınar Başpehlivanı ve altın kemerin sahibi Mustafa Taş kaldı. Kıyasıya mücadelede rakibini yenen Mustafa Taş Çatalca Başpehlivanı oldu.