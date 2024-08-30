Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'nde Mustafa Taş Başpehlivan oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'nde Mustafa Taş Başpehlivan oldu

Geniş Video İzle

Çatalca'da düzenlenen 23. Erguvan Festivali'nin beşinci gününde yapılan Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, İsmail Balaban'ı yenerek Başpehlivan oldu.

30.08.2024 20:41  Güncelleme: 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Çatalca'da düzenlenen 23. Erguvan Festivali'nin beşinci gününde Çatalca Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki güreşin başpehlivanlık finalinde İsmail Balaban'ı yenen Mustafa Taş, Başpehlivan oldu.

Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Erguvan Festivali devam ediyor. Festival'in beşinci günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yağlı güreş etkinliği gerçekleştirildi. Ulu Cami güreş alanındaki etkinliğe Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çatalca Kaymakamı Turan Ermiş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte yurdun çeşitli şehirlerinden gelen pehlivanlar Er Meydanı'na çıktı. Minik 1, minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta KÜçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş olmak üzere 13 kategoride kıyasıya mücadele eden pehlivanlar, Er Meydanı'nda birinci olabilmek için güreşti.

Çatalca Başpehlivanı Mustafa Taş oldu

Başpehlivanlık güreş kategorisinde finale 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile 661. Kırkpınar Başpehlivanı ve altın kemerin sahibi Mustafa Taş kaldı. Kıyasıya mücadelede rakibini yenen Mustafa Taş Çatalca Başpehlivanı oldu.

Kaynak: ANKA

İsmail Balaban, Mustafa Taş, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'nde Mustafa Taş Başpehlivan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
19:00 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 21:59:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'nde Mustafa Taş Başpehlivan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement