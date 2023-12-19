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Çatalca'da trafik kazası: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çatalca'da trafik kazası: 2 pilot hayatını kaybetti

Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybederken, diğer pilot ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çatalca\'da trafik kazası: 2 pilot hayatını kaybetti
19.12.2023 - 14:21,
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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,  -Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybederken, diğer pilot ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

THY görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve E.E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu. Bu sırada kaptan pilot E.E kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan E.E ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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