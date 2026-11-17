Çayeli Derecik'te yamaç yerleşiminin afet öncesi yeşil hali fotoğrafla ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyündeki yamaç yerleşiminin heyelanlar öncesi yeşillikler içindeki halini gösteren fotoğrafı ortaya çıktı. Bölgede 2024'teki heyelanda 3 ev yıkılmış, 4 ev tahliye edilmiş; önceki günkü yağışların ardından 3 ev daha tahliye edilmişti.
HEYELANLARIN ÖNCESİ KARESİNDE
Rize'nin Çayeli ilçesinde 2024'teki heyelanda 3 evin yıkıldığı, 4 evin tahliye edildiği, önceki günkü yağışlar sonrası 3 evin daha tahliye edildiği Derecik köyündeki yamaç yerleşiminin afetler öncesi halini gösteren fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta yamaç alanın yeşillikler içinde olduğu görüldü.
Kaynak: DHA
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