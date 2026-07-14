Çayeli\'nde Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

RİZE'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada Halil Kork (64) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Buzlupınar köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Halil Kork'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kork'un cansız bedeni de hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.