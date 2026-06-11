Çayır: İktidar Gündemi Saptırıyor - Son Dakika
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Çayır: İktidar Gündemi Saptırıyor

11.06.2026 14:59
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, iktidarın ülke sorunlarını geri planda bıraktığını savundu.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, gündemi iktidarın bilinçli şekilde saptırdığını öne sürerek, "Gerçeklerle alakası olmayan, ülkenin faydasına olmayan işlerle enerjimiz tüketiliyor. Kim yapıyor bunu? İktidar yapıyor. İnkar edebilir, 'ben bunun dışındayım' diyebilir. Masa savaşı, koltuk savaşları; 'bizi ilgilendirmiyor' diyebilir. Tayyip Bey'in rızası olmadan butlan kararı verilebilir mi" diye sordu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ekonomik koşulların ağırlaştığını belirterek esnaf, sanayici ve çiftçinin artan maliyetler ve gelir kaybı nedeniyle; dar gelirliler, emekliler ve memurların da ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çayır, "Türk milleti zorluklarla boğuşuyor ama ülkeyi yönetenlerin bundan haberi olduğunu sanmıyorum. Haber olsa bile 'dünyada kriz var, savaş var' denilerek işin içinden sıyrılıyorlar. Bu yol doğru bir yol değil" dedi.

Emekli, memur ve işçilerin geçim sıkıntısına dikkati çeken Çayır, televizyonlarda ve siyasette ağırlıklı olarak CHP tartışmalarının yer aldığını belirterek, "Ülke topyekun CHP'yi konuşuyor. Muhalefet de iktidar da CHP'yi konuşuyor. Bu durum vatandaşın gerçek sorunlarını geri plana itiyor" ifadesini kullandı.

"YARIN BİR GÜN BASKIN VE ERKEN SEÇİME ÜLKE HAZIR OLMALIDIR"

Gündemin bilinçli şekilde yönlendirildiğini vurgulanan Çayır, "Gizli ödevlerin peşine takılmış toplum, gerçeklerden uzaklaşıyor. Gerçeklerle alakası olmayan, ülkenin faydasına olmayan işlerle enerjimiz tüketiliyor. Kim yapıyor bunu? İktidar yapıyor. İnkar edebilir, 'ben bunun dışındayım' diyebilir. Masa savaşı, koltuk savaşları; 'bizi ilgilendirmiyor' diyebilir. Tayyip Bey'in rızası olmadan butlan kararı verilebilir mi" diye sordu.

İktidarın siyaseti dizayn etme çalıştığını savunan Çayır, "Yarın bir gün baskın ve erken seçime ülke hazır olmalıdır. Sadece kazanmak uğruna, kendi partisini güçlü kılmak uğruna, gelecekte iktidarı elde tutmak uğruna ülkenin istikbalini heba edenler, bu ülkeye en büyük kötülüğü edenlerdir" diye konuştu.

"TRUMP DÜNYANIN BAŞINA BELADIR"

Remzi Çayır, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne ilişkin ise alınan kararları eleştirerek, "Niye? Trump geliyor, Trump sesleri duymasın. Trump rahatsız olmasın. Dostu rahat yatsın diye. Demokratik toplumlarda her kişi, her topluluk, her sivil toplum kuruluşu siyasetçiye tepki verme hakkına sahiptir. Anayasa da bu hakkı tanımaktadır. Bu korkuyla bu toplum yönetilemez. Trump, dünyanın başına beladır. Trump gelirken 'ben barış elçisi olacağım, Nobel Barış Ödülü alacağım' diye çıktı. Dünyayı kan gölüne çevirdi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayır: İktidar Gündemi Saptırıyor - Son Dakika

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