Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün M.İ'nin (33) evine gelenler, oğlu M.H.Y'nin (4) hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alınan annenin ifadesinde, oğlunu boğarak öldürdüğünü beyan ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen kadın tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da Oğlunu Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?