Çayırova\'da Tır ile Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Şekerpınar Bağlantı Yolu Gebze istikametinde Ceyhun Ö. idaresindeki 34 MMP 151 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hasan K. yönetimindeki 34 ELU 164 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsüyle araçtaki Songül Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Uzun araç kuyrukları oluşan güzergahta ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
