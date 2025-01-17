Çaykara\'da 2.500 Öğrenci Karnelerini Aldı

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde 2 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Zeki Bilge İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenine katılan Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Öğrencilerle sohbet ederek karnelerini veren Erbek, tatili etkili ve verimli kullanabilmeleri için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Törene, Çaykara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, Çaykara İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.