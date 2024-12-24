Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğrenciler arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması organize edildi.
Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmada, Karaçam İlkokulu öğrencisi İdilsu Sivaz, Şehit Mehmet Aygün İlkokulu öğrencisi Azize Özkan ve Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beha Hasani kategorilerinde birinci oldu.
Öğrenciler, ilerleyen tarihte düzenlenecek il finalinde Çaykara'yı temsil edecek.
Son Dakika › Güncel › Çaykara'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?