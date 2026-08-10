Çaykara İnönü Lisesi Mezunları Bir Araya Geldi
Mezunlar, yıllar sonra okul bahçesinde bir buluşma düzenleyerek anılarını paylaştı.
Çaykara İnönü Lisesinin farklı dönemlerinden mezunlar, yıllar sonra okul bahçesinde düzenlenen buluşmada bir araya geldi.
Buluşmada aynı sıralarda eğitim gören mezunlar, eski günleri yad ederek anılarını paylaştı.
Aralarında yaklaşık 40 yıldır birbirini görmeyen arkadaşların da bulunduğu katılımcılar, uzun yılların ardından yeniden görüşmenin mutluluğunu yaşadı.
Duygusal anlara sahne olan programda, hayatını kaybeden öğretmen ve okul arkadaşları anıldı.
Programa, Çaykara Kaymakamı Ahmet Rıfat Arık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali'nin yanı sıra okulun eski ve yeni öğretmenleri katıldı.
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