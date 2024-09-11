Almanya'da Yabancı Nefretine Karşı Çıkıldı

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Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, açık ve net bir şekilde yabancı nefretine ve düşmanlığına karşı olduklarını söyledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı da olan Merz, Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri kapsamında ülkede tartışılan düzensiz göç ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Merz, Almanya'nın bir dizi büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bunlardan biri olan ve üstesinden gelinmeyen göç konusunun ülkede insanları endişelendirdiğini ifade etti.

Almanya'nın "açık ve yabancılar dostu bir ülke kalması" gerektiğini dile getiren Merz, çok sayıda göçmen kökenli insanların yıllardan beri Almanya'da yaşadığına ve çalıştığına işaret etti.

Merz, "Onlar olmadan, Almanya'daki hastaneler, huzurevleri, diğer birçok sosyal kurum, okullar, gastronomi işletmeleri ve çok sayıda şirket tek bir gün bile başarılı bir şekilde çalışamaz. Bu yüzden bu insanlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"Göçmen kökenlilerin Almanya'ya hoş geldiklerini" dile getiren Merz, "Bu nedenle her türlü yabancı nefretine ve yabancı düşmanlığına açık ve net bir şekilde karşı duruyoruz." diye konuştu.

Merz, gelişmelere de gözlerin kapatılmaması gerektiğini, son yıllarda ülkeye gelerek topluma ve iş piyasasına entegre edilemeyenlerin sayısının yüksek olduğunu, gelenlerin çok küçük bir azınlığın, özellikle genç erkeklerin ülkede geçerli olan kurallara uymak istemediğini savundu.

Düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin hükümetin politikalarını eleştiren Merz, buradaki problemin çözülmesi için Başbakan Olaf Scholz'a geçen hafta bir dizi tedbir önerdiğini anlattı.

Merz, bu tedbirler arasında geçici olarak tüm düzensiz göçmenlerin Alman sınırlarından geri gönderilmesi olduğunu, bu kişilerin iltica işlemlerinin Avrupa Birliği (AB) kurallarına göre ilk ayak bastıkları AB ülkesinde yapması gerektiğini aktardı.

Hükümetin düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin getirdiği tekliflerinin ise CDU/CSU partilerinin önerilerinin çok arkasında kaldığını söyleyen Merz, bu yüzden CDU/CSU'nun hükümetin tekliflerine onay veremeyeceğini kaydetti.